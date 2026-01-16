Homem com tornozeleira é encontrado morto no meio da rua com sinais de espancamento no Recife

O homicídio consumado foi registrado, nesta sexta (16), em Água Fria, na Zona Norte da cidade. Há suspeita de que vítima tenha tentado praticar assaltos

Policiais foram elvados para DHPP (Foto: Arquivo DP Foto)

Um homem de 45 anos foi encontrado morto com sinais de espancamento, no meio da rua, em Água Fria, na Zona Norte do Recife, na madrugada desta sexta (16).

Segundo a Polícia Civil, o corpo da vítima, que não foi identificada, apresentava “múltiplos ferimentos”.

Informações extraoficiais dão conta de que o homem foi agredido até a morte, depois de tentar praticar assaltos no bairro.

A vítima estava usando uma tornzoleira eletrônica de monitoramento.

Por meio de nota, a polícia disse que o caso de homicídio consumado foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios da Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, acrescentou a nota.

