Helicóptero cai na Zona Oeste do Rio e deixa três pessoas mortas
Queda de helicóptero ocorreu em área de mata fechada em Guaratiba. Resgate é feito pelo Corpo de Bombeiros
Isabela Vieira - Repórter da Agência Brasil
Publicado: 17/01/2026 às 16:01
Corpo de Bombeiros está mobilizado na ocorrência (Foto: CBMRJ/Divulgação)
Três passageiros morreram durante a queda de um helicóptero em uma região de mata, em Guaratiba, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. O resgate dos corpos é feito pelo Corpo de Bombeiros.
Em nota, a corporação informou que a queda ocorreu em uma área de mata fechada, dificultando o acesso. O local fica perto do cruzamento entre a Avenida Levy Neves e a Rua Tasso da Silveira.
"O Grupamento de Operações Aéreas, especialistas do Grupo de Operações Especiais e militares do quartel de Guaratiba estão mobilizados na ocorrência, em uma área de difícil acesso", diz a nota.
Ainda não há informações sobre a origem e o destino da aeronave ou sobre a identidade das vítimas.