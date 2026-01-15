Câmera mostra idoso dando facada em gerente de loja de celulares, após reclamar das contas

Crime aconteceu em carpina, na Mata Norte do estado. Agressor foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Funcionário da loja está internado no Hospital Getúlio Vargas, no Recife

Idoso dá facada em funcionário de loja de celular, após reclamar de contas (Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que um idoso esfaqueou um funcionário de uma loja da operadora de celular TIM, em Carpina, na Zona da Mata Norte pernambucana.

O crime aconteceu na quarta (14), após o agressor reclamar de cobranças abusivas na conta do telefone.

O vídeo mostra quando o homem entra na loja, segurando várias contas.

Ele fala com o funcionário, que estava atendendo outro cliente.

O agressor gesticula bastante e joga as contas sobre a mesa.

Em seguida, dá a volta na mesa , puxa a faca, que estava na calça, e desfere um golpe na barriga da vítima.

O agressor acabou sendo preso em flagrante e levado para delegacia da cidade.

Como foi

O homem que esfaqueou o funcionário da loja da operadora tem 64 anos. Manuel Ferreira da Silva Santos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

A vítima foi identificada como Carlos André Barbosa Figueiredo, de 47 anos.

Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carpina.

Mesmo consciente e estável, ele foi posteriormente transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no Recife, por causa da gravidade da lesão.

O que diz a PM

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que equipes do 2ºBPM atenderam uma ocorrência de tentativa de homicídio.

O fato ocorreu na Rua Bernardo Vieira de Melo, bairro São José, onde foi atingida por arma branca no tórax.

De acordo com as informações apuradas no local, o agressor teria se dirigido ao estabelecimento comercial portando uma faca peixeira, vindo a desferir um golpe contra a vítima, que exercia a função de gerente da loja. Após a agressão, o autor tentou se evadir, sendo detido por populares até a chegada do efetivo policial.

“Ao chegar, os policiais constataram a veracidade dos fatos e deu voz de prisão ao autor, conduzindo-o, juntamente com uma testemunha e a arma utilizada, à Delegacia de Polícia Civil, para a adoção das medidas legais cabíveis”, disse a PM.

O que diz a Polícia Civil

Também por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão em flagrante delito de um homem de 64 anos por tentativa de homicídio.

O crime aconteceu no bairro São José, no município de Carpina. A vítima, homem de 47 anos, foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar.

“O suspeito foi detido e apresentado à autoridade policial para a realização dos procedimentos legais, ficando à disposição da Justiça”, Diario de Pernambucoacrescentou.

