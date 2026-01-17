Via de saída no bairro do Ibura é inaugurada para desafogar trânsito

Primeira etapa da intervenção foi entregue neste sábado (17) com previsão de conclusão total para os próximos meses

Obra contempla serviços de pavimentação, drenagem, macrodrenagem e urbanismo social (Fotos: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife)

A primeira fase de uma nova rota de saída do bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, foi inaugurada neste sábado (17), pela Prefeitura do Recife. A obra, orçada em R$ 12 milhões, inclui pavimentação, drenagem e urbanização, com recursos do Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e contrapartida municipal. O prefeito João Campos e o secretário de Infraestrutura e vice-prefeito, Victor Marques, participaram da entrega.



João Campos explicou que, ao final das três etapas, a via permitirá desafogar o trânsito na Dom Hélder Câmara, que será alargada e ganhará um sistema de retenção de água da chuva para reduzir alagamentos, funcionando como uma "mini Via Mangue".

"Quem vem pela Avenida Recife poderá entrar por aqui, sem precisar passar pela Dom Hélder”, destacou o gestor municipal. A previsão é que todas as intervenções sejam concluídas ainda no primeiro semestre.

Com obras iniciadas em novembro de 2024, a nova rota terá cerca de 1,1 km em sentido único (Ibura–Centro) e melhorará a conexão com a Avenida Recife e o bairro do Ipsep. A etapa entregue agora compreende pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização em vias locais, além de acessibilidade e paisagismo.

O projeto também prevê espaços de lazer, como quadra esportiva, parque infantil e campo de futebol, além de um canteiro central na Avenida Recife para melhorar o cruzamento com a Rua Aderbal de Melo e o bairro do Ipsep.



