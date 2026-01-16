Mesmo com concessão do Metrô do Recife, empregos serão mantidos, diz ministro das Cidades

Em visita ao Metrô do Recife, o ministro Jader Filho disse que trabalhadores e passageiros não serão prejudicados com o processo de concessão

Raquel Lyra e Jader Filho fizeram vistoria no Metrô do Recife (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Durante vistoria técnica na Estação Recife, no bairro de São José, na área central da capital, o Ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que todos os empregos serão preservados durante o processo de concessão do metrô. A visita aconteceu na manhã desta sexta-feira (16).

A governadora Raquel Lyra e o ministro usaram um metrô para chegar à Central. Eles fizeram o percurso entre as estações Joana Bezerra e a Recife.

Segundo o ministro, trabalhadores e passageiros não serão prejudicados com o processo de concessão do Metrô do Recife. “A nossa intenção é a preservação dos empregos, mas, acima de tudo, cuidar para que a população da Região Metropolitana do Recife tenha um transporte digno, que é a nossa preocupação", afirmou.

Em fevereiro, 5 composições seminovas chegarão de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e até junho outras 6 virão de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Com a chegada desses carros, trens que não têm mais condições de uso serão retirados de circulação, conforme o governo estadual.

Na coletiva, membros do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco pontuaram sua preocupação com os usuários do transporte e com os ferroviários e questionaram se os carros que chegarão são adequados para a linha ferroviária da Região Metropolitana. Em resposta, o ministro Jader Filho afirmou que os trens que virão são “muito melhores”.

Segundo Jader Filho, técnicos da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) garantiram que os trens estão em boas condições e são apropriados para a linha ferroviária do Grande Recife. “Todos nós, inclusive o sindicato, temos convicção de que esses trens que estão aqui não atendem a população do Recife. E é por isso que nós estamos aqui. E nós precisamos trocar esses trens”, afirmou.

Mobilidade

Trem que transportou Raquel Lyra e Jader Filho retrata situação do Metrô. Foi dada garantia de investimentos

Obras no Metrô do Recife começam em 30 dias, diz ministro das Cidades

Representante de usuários de ônibus diz que reunião para definir nova tarifa é "ilegal" Veja também:

Ao lado dele, a governadora declarou que Recife “é uma das piores cidades do mundo em mobilidade”. De acordo com Raquel Lyra, sua gestão “colocou luz para poder encontrar soluções e caminhos para que investimentos pudessem acontecer e a gente poder ter transporte de qualidade”.

“As pessoas para ir e vir de sua casa para o trabalho, o trabalho para casa, para escola, para faculdade, demoram 2h30, 3 horas, para ir e para voltar. O que a gente quer permitir é que as pessoas possam ter direito a ficar mais com suas famílias”, declarou a governadora.

De acordo com o ministro, esse é um compromisso em nome do Presidente Lula, de seu nome como titular da pasta das Cidades e da governadora Raquel Lyra. “Nossa intenção é melhorar e dar transporte digno para a população da RMR”, finalizou.

Início das obras

Na vistoria, o ministro e a governadora Raquel Lyra afirmaram que as obras no Metrô do Recife vão começar em um prazo de 30 dias. Além disso, os reparos “mais urgentes” ficarão prontos em seis meses.

“A previsão é que nos próximos 30 dias a gente inicie já essas reformas. Esta semana, já deve estar sendo feita a liberação dos recursos, porque nós temos pressa, até porque a quadra da chuva vai se iniciar, então a gente quer é que as pessoas já nessa quadra não sofram mais, obviamente, com os problemas que vinham sofrendo anteriormente”, afirmou Jader Filho.

O ministro disse, ainda, que vários investimentos serão feitos, desde a troca de telhado e reforma de estações, além de obras nos banheiros.