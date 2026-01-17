Ação do Procon Recife fiscaliza comércio na orla e distribui orientações a consumidores

Procon Recife realiza, neste sábado (17), segunda etapa da "Procon na Praia: Seu direito não tira férias"

Praia de Boa Viagem é local de trabalho de centenas de ambulantes (Foto: Marina Torres/DP Foto)

O Procon Recife realiza, neste sábado, a segunda etapa da ação “Procon na Praia: Seu direito não tira férias”, fiscalizando barraqueiros, permissionários e comerciantes da orla marítima do Recife.

Durante a ação, também serão distribuídos abanadores contendo informações sobre o que o pode ou não ser cobrado na praia para os consumidores. A etapa acontece até 9 de fevereiro.

As equipes do Procon se reunirão no quiosque 17, às 10h. Três equipes se encarregarão do trabalho de distribuição de abanadores contendo o que pode e não pode ser cobrado pelos barraqueiros e comerciantes da praia, além dos direitos do consumidor.

Roteiro

Enquanto uma equipe seguirá pelo lado esquerdo, até o quiosque 9, outra seguirá pelo lado direito, até o quiosque 25. Ambas serão responsáveis pela entrega de abanadores e orientações aos consumidores. Uma terceira equipe fará o percurso com orientações e fiscalização do comércio.

Primeira etapa

A primeira etapa da ação foi realizada na última terça-feira (13), com uma palestra educativa voltada aos comerciantes da orla de Boa Viagem. O objetivo da palestra foi orientar sobre o que pode e não pode ser cobrado dos consumidores de acordo com a lei.

Mais de 120 permissionários e comerciantes lotaram o auditório do Compaz Leda Alves, no Pina, e assistiram a apresentação da secretária executiva de Defesa do Consumidor do Recife, Cristiane Moneta, tendo a oportunidade de tirar suas dúvidas com o Procon Recife.