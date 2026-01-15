Enem 2026: pré-vestibular da UFPE abre vagas para estudantes em vulnerabilidade social

Promovido pelo projeto de extensão da UFPE, GAP Prepara, o curso preparatório para o Enem 2026 tem vagas limitadas e taxa simbólica de inscrição no valor de R$ 25

O projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), GAP Prepara, está com inscrições abertas para o curso preparatório destinado à estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Com vagas limitadas, as inscrições têm um valor simbólico de R$25 e podem ser feitas por meio do link da bio do Instagram do GAP Prepara.

Após a inscrição, os candidatos passarão por um processo avaliativo e, uma vez selecionados, podem concorrer a bolsas que priorizam aqueles estudantes que não têm condições financeiras de custear cursos preparatórios privados.

As aulas do pré-acadêmico acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h, na Coordenação de Educação em Ciências, Tecnologia e Inovação Extensionista (Cecine), localizada no Campus Recife da UFPE.

Os estudantes também terão aulas extras e simulados acontecendo aos sábados de manhã.

