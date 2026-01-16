Polícia prende mãe de menino com síndrome de Down estuprado e morto em Caruaru

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

A mãe do menino de 4 anos estuprado e morto pelo padrasto em Caruaru, no Agreste, foi presa pela Polícia Civil na quinta-feira (15). A criança era diagnosticada com síndrome de Down e a genitora chegou a tentar encobrir o crime, ocorrido em 29 de dezembro de 2025.

Agora, a mulher irá responder pelo crime de homicídio. Ela tem outros oito filhos que estão sob os cuidados do Conselho Tutelar e que também foram vítimas de crimes de maus-tratos. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

De acordo com o delegado Eric Costa, da 20ª Delegacia de Homicídios de Caruaru, a mãe da vítima foi “presa temporariamente pelo crime de maus tratos contra os filhos. Com relação ao homicídio do filho, ela está sendo indiciada também, em razão de ter se omitido de forma consciente.”

O casal mantinha um relacionamento de aproximadamente quatro anos e, no dia da prisão do companheiro, a mulher demonstrou mais preocupação com ele do que com o filho, segundo o delegado.

A suspeita foi encaminhada para a Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que cumpriu um mandado de prisão expedido pela Vara do Tribunal de Júri em desfavor de uma mulher de 41 anos.

Relembre o caso

No dia 29 de dezembro, a Polícia Civil e prendeu um homem de 36 anos, suspeito de abusar sexualmente e matar o próprio enteado, uma criança de 4 anos, com síndrome de Down.

Após ser violentada, a criança foi levada pela mãe e pelo padrasto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Santa Rosa, em Caruaru. Eles informaram que o menino teria caído da cama durante a madrugada.

Durante o atendimento médico, exames iniciais indicaram que a criança apresentava sinais de violência sexual. Diante da situação, o caso foi comunicado à Polícia Civil, que iniciou as investigações.

