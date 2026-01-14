Homem é preso por abusar de adolescente e incentivar automutilação

Suspeito foi preso em Santa Cruz do Capibaribe em operação da Polícia Civil do Paraná, em parceria com a Polícia Civil de Pernambuco

Polícia prende suspeito de cometer crimes online contra crianças (Foto: PCPR)

Um homem de 20 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (14), em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, suspeito de envolvimento em crimes de induzimento à automutilação, produção, compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual infantojuvenil.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR), com apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a PCPR, a investigação teve início em outubro de 2025, no município de Palmas, no Sudoeste do Paraná, após o pai de uma adolescente de 14 anos denunciar que a filha estaria mantendo contato com um homem por meio de um aplicativo de mensagens e praticando automutilação.

As apurações indicaram que a vítima foi aliciada pelo investigado em uma plataforma digital e, posteriormente, induzida à automutilação e à produção de fotos e vídeos íntimos por meio de aplicativo de mensagens.

O delegado da PCPR Kelvin Bressan informou que, após a quebra de sigilo de plataformas utilizadas pelo suspeito, foi possível identificar a autoria dos crimes, mesmo sem o investigado possuir documentos como RG ou CPF. “Além disso, identificamos, até o momento, outras duas vítimas do mesmo modus operandi. Elas também têm 14 anos e são de São Paulo e do Rio de Janeiro.”

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a polícia solicitou mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, que foram autorizados pelo Poder Judiciário.

O suspeito foi preso em casa, com apoio da PCPE. Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido e será encaminhado para perícia.

Após os procedimentos legais, o homem foi levado ao sistema penitenciário. A Polícia Civil do Paraná informou que as investigações continuam para apurar o caso e identificar possíveis outras vítimas.