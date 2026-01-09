Padrasto é preso por suspeita de matar criança de 4 anos com síndrome de Down em Caruaru

O crime aconteceu no dia 29 de novembro de 2025, no bairro de Santa Rosa, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Captura, segundo a Polícia Civil, aconteceu na quinta (8), na mesma cidade

PCPE (Arquivo/DP)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, nesta sexta-feira (9), que prendeu um homem de 36 anos, suspeito de abusar sexualmente e matar o próprio enteado, uma criança de 4 anos, com síndrome de Down.

A captura aconteceu na quinta (8), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, e foi divulgada nesta sexta (9).

Segundo as informações, o crime ocorreu no dia 29 de novembro de 2025, na mesma cidade. Na ocasião, a criança foi levada pela mãe e pelo padrasto à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Santa Rosa.

Aos profissionais de saúde, eles informaram que o menino teria caído da cama durante a madrugada.

Durante o atendimento médico, exames iniciais indicaram que a criança apresentava sinais de violência sexual. Diante da situação, o caso foi comunicado à Polícia Civil, que iniciou as investigações.

De acordo informações que chegaram até a polícia, a apuração apontou que a criança morreu em decorrência de agressões na região da cabeça, o que provocou traumatismo craniano. Exames preliminares também indicaram a suspeita de abuso sexual.

O suspeito, apontado como padrasto da vítima, foi preso por meio de mandado expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Caruaru. Em nota, a Polícia Civil informou, ainda, que o homem passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça.

