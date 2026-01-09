Mãe de criança morta pelo padrasto demonstrou "frieza" e tentou acobertar suspeito, diz delegado

Criança de 4anos morreu por traumatirsmo craniano após ser jogada em um sofá pelo padrasto Vítima tinha síndrome de Down

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

A mãe do menino com síndrome de Down de 4 anos morto após sofrer violência sexual e agressões físicas em Caruaru, no Agreste, demonstrou “frieza muito grande” em relação a perda do filho, segundo o delegado Eric Costa, da 20ª Delegacia de Homicídios da cidade. O padrasto da vítima está preso preventivamente desde quinta-feira (8), por ser o principal suspeito do crime.

“Ela demonstrou uma frieza muito grande em relação à morte da criança. Estava mais preocupada se o marido ia ser preso do que com a morte do filho. Isso chamou muita atenção da gente também”, contou o delegado Eric Costa em entrevista ao Diario de Pernambuco.

De acordo com ele, a mãe da criança mantinha um relacionamento de aproximadamente quatro anos com o suspeito e tem mais oito filhos. As crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar e há um inquérito que apura possíveis maus-tratos, como falta de higiene e de alimentação.

O delegado ainda contou que, a princípio, a mãe da vítima tentou acobertar o companheiro. “A mãe, depois que nós informamos da situação do possível estupro, inicialmente tentou defender o padrasto e acobertá-lo, mas depois informou situações em que ela suspeitou que ele poderia realmente estar abusando da criança”, destacou.

Além disso, o relato dela juntou-se ao de uma das filhas, que presenciou o momento em que o irmão de 4 anos foi agredido. “Uma das filhas narrou que o padrasto, no dia, teria agredido a criança com vários golpes, inclusive jogado ela num sofá. Possivelmente ela bateu a cabeça em alguma madeira desse sofá e acabou tendo esse ferimento que resultou na morte dela”, relatou o delegado.

Entenda o crime

O crime ocorreu no dia 29 de novembro de 2025. Na ocasião, o menino foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santa Rosa pela mãe e pelo padrasto, após sofrer agressões. Inicialmente, os responsáveis relataram aos profissionais de saúde que a criança teria caído do berço.

Durante o atendimento médico, a versão apresentada levantou suspeitas. As investigações da polícia apontaram que o padrasto foi o autor das agressões que resultaram na morte da criança, provocada por traumatismo craniano decorrente de golpes na região da cabeça.

O inquérito contra o suspeito foi concluído e resultou na decretação da prisão preventiva. Ele foi detido por meio de mandado expedido pela Vara do Tribunal do Júri de Caruaru e passou por audiência de custódia nesta sexta-feira (9).

As investigações seguem em andamento para apurar a possível participação da mãe nas violências sofridas pelos filhos.

