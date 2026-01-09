Preso por estuprar e matar enteado de 4 anos com síndrome de Down, homem alegou "queda da cama"

No inquérito, Polícia Civil aponta que houve violência física e sexual "reiterada". Captura aconteceu em Caruaru, no Agreste, mesma cidade onde crimes aconteceram, em dezembro de 2025

Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso (Divulgação)

Preso por estupro e assassinato do próprio enteado de 4 anos, com síndrome de Down, no Agreste, o padrasto da vítima, de 37 anos, chegou a dizer no hospital que a criança havia “caído da cama”.

Essa justificativa está expressa em uma das páginas do inquérito policial que embasou o pedido de prisão preventiva, cumprido na quinta (8), em Caruaru.

A captura ocorreu na mesma cidade em que o crime foi praticado, no fim do ano passado. O mandado foi expedido pelo Tribunal do Júri da cidade.

Os nomes do homem preso e da vítima não foram divulgados para não expor a família da criança.

Segundo o documento da polícia, ao qual o Diario teve acesso, a criança deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em caruaru, no dia 25 de dezembro de 2025, sem vida.

Desde o primeiro momento, informa o inquérito, foram constatadas “múltiplas lesões corporais” internas e externas.

Essas lesões, acrescentou o texto contido no inquérito, revelavam “violência física severa”, bem como “lesões nas regiões anal e genital”.

Ainda segundo o inquérito, exames apontaram que a morte foi provocada por traumatismo craniano por instrumento contundente.

“Desde o primeiro atendimento hospitalar e atuação das forças de segurança, observou-se a absoluta incompatibilidade entre o conjunto de lesões apresentadas pela vítima e as versões fornecidas pelos responsáveis de que a criança teria sofrido uma suposta queda da cama”.

O inquérito também afirma que, após as investigações, ficou comprovada a autoria dos crimes.

As lesões comprovam, conforme a polícia, um “quadro de violência progressiva” e que a vítima “ foi alvo de agressões físicas e sexuais reiteradas”.

Por fim, a polícia aponta que o homem detinha poder sobre a criança, participando da rotina doméstica dela.

Além disso, por ter síndrome de Down, a vítima era “incapaz” de oferecer resistência e compreender a violência sofrida ou relatar os fatos.

Depois da prisão, o homem passou pela audiência de custódia e teve prisão preventiva confirmada. Ele foi autuado por homicídio e estupro de vulnerável, seguindo para a Penitenciária Juiz Plácido de Souza,. Em Caruaru

