Saiba quais bairros são ligados pela Ponte do Arruda, na Zona Norte do Recife

A Ponte do Arruda, entregue nesta quinta-feira (15) pela Prefeitura do Recife, passou a integrar um novo eixo viário da Zona Norte do Recife e ampliou a ligação entre diferentes bairros da região.

A estrutura conecta diretamente os bairros de Campo Grande, Arruda, Peixinhos, Campina do Barreto e Beberibe, criando uma nova alternativa de deslocamento para moradores, motoristas, ciclistas e pedestres.

A obra faz parte da implantação da nova via radial da cidade, paralela à Avenida Norte, e permite a conexão com o bairro de Passarinho, garantindo acesso à BR-101 nas proximidades do Centro de Treinamento do Náutico. A expectativa da Prefeitura é de redução no tempo de deslocamento e redistribuição do fluxo de veículos em uma área que enfrenta congestionamentos frequentes.

Além de melhorar a mobilidade local, a Ponte do Arruda dá continuidade à avenida marginal ao Rio Beberibe, ligando trechos já executados, como a Ponte do Rio Morno, que conecta Beberibe e Dois Unidos, e vias implantadas em bairros da Zona Norte.

Durante a inauguração, a prefeitura destacou que a estrutura integra um conjunto de obras voltadas à criação de uma nova conexão viária na cidade. O projeto permitirá encurtar o trajeto entre a Zona Norte e a BR-101, tornando o deslocamento mais eficiente.

A Ponte do Arruda tem 36 metros de comprimento e 14 metros de largura, com duas faixas de rolamento, ciclovia e calçadas. O investimento foi de R$ 17 milhões, com recursos do Governo Federal, e a obra foi executada pela Secretaria de Saneamento do Recife, dentro do programa PAC Beberibe.

