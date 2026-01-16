Após denúncia, governadora diz que empresa do pai vai deixar de operar no transporte de ônibus

Raquel Lyra informou que a Logo caruaruense, do empresário João Lyra Neto, ex-governador do estado, entregou as linhas e vai encerra atividades até o fim deste mês

A governadora Raquel Lyra (PSD) foi entrevistada pelo Diario de Pernambuco nesta segunda-feira (29) (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A Empresa Logo Caruaruense, de propriedade do ex-governador de Pernambuco João Lyra Neto, pai da governadora Raquel Lyra (PSD), vai deixar de operar até o fim deste mês.

Em uma entrevista ao Diario, nesta sexta, na reabertura da Igreja de Santo Antônio, no Centro do Recife, a própria governadora falou sobre a situação da empresa do pai, que foi alvo de denúncias de irregularidades praticadas pela companhia, desde 2023,publicadas esta semana pelo site Metrópoles.

Raquel Lyra disse que a Caruaruense entregou as suas linhas para a Empresa Pernambucana de Transportes Intermunicipais (EPTI), gestora desse sistema no estado.

“Tomei conhecimento, nesta manhã, que a companhia entregou suas linhas para a EPTI e está encerrando suas atividades. A EPTI vai trabalhar para que não existe prejuízo para população e os sistema continue funcionado., garantindo a segurança jurídica necessária para o serviço seja prestado para as pessoas”,declarou.

Denúncia

Segundo a denúncia do site Metrópoles, um relatório técnico da EPTI informou que os veículos da empresa tiveram a última inspeção realizada em 2022, ano em que Raquel Lyra foi eleita.

Desde então, os ônibus não teriam passado por nova avaliação técnica exigida anualmente.

O Diario entrou em contato com a EPTI e aguarda a resposta.