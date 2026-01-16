PM morre após bater em poste na Avenida Beberibe, no Recife

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16), na Avenida Beberibe, no bairro do Fundão, na zona Norte do Recife

Motociclista morre em acidente de trânsito no Recife (Cortesia)

Um cabo da Polícia Militar de Pernambuco de 38 anos morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta sexta-feira (16), na Avenida Beberibe, no bairro do Fundão, na Zona Norte do Recife. A vítima identificada como Jefferson Gomes da Silva era lotada no Batalhão de Choque.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o Militar conduzia a motocicleta ao lado de um veículo quando, repentinamente, perdeu o controle da direção e colidiu de frente com um poste.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionada para prestar socorro, mas ao chegar ao local, constataram o óbito.

A área foi isolada por agentes do 13º Batalhão da PM, para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como “acidente de trânsito com vítima fatal” e está sob responsabilidade da Central de Plantões da Capital. Um inquérito foi instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido.



O que diz a PM

Na madrugada desta sexta-feira (16/01), policiais militares do 13º BPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo um policial militar que trafegava em sua motocicleta pela Avenida Beberibe, no bairro do Fundão.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima já se encontrava em óbito, situação confirmada por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A área foi imediatamente isolada e preservada até a chegada dos órgãos competentes, que ficaram responsáveis pelos procedimentos legais.

A Polícia Militar de Pernambuco lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares, amigos e colegas de farda neste momento de dor.