Ponte do Arruda é inaugurada e abre novo eixo viário na Zona Norte do Recife

Nova ponte foi inaugurada nesta quuinta (15), no Arruda, na Zona Norte do Recife (Francisco Silva/DP)

O Recife ganhou, nesta quinta (15), uma nova ponte. Localizada no Arruda, na Zona Norte, a estrutura foi entregue pela Prefeitura do Recife.

A Ponte do Arruda passa a conectar diretamente bairros como Campo Grande, Arruda, Peixinhos, Campina do Barreto e Beberibe a um novo eixo viário que segue em direção a Passarinho, com acesso à BR-101, nas proximidades do Centro de Treinamento do Náutico.

A obra integra o conjunto de intervenções para implantação da nova via radial da cidade, paralela à Avenida Norte.

Com a entrega da estrutura, moradores e motoristas passam a contar com um trajeto alternativo para atravessar a região.

A promessa do poder público é de redução de tempo de deslocamento e redistribuição de fluxo de veículos em uma área que sofre com congestionamento.

A ponte é também a continuidade da avenida marginal ao Rio Beberibe e liga trechos já executados, como a Ponte do Rio Morno e vias implantadas em Beberibe e Dois Unidos.

Discurso



Durante a inauguração, o prefeito João Campos (PSB) destacou a importância da obra para a região.

“A Ponte do Arruda faz parte de um complexo de obras para criar uma nova via radial. Com essa entrega, somada a outras intervenções, a gente viabiliza uma nova conexão viária”, afirmou.

Segundo o gestor, o projeto permitirá encurtar o deslocamento entre a Zona Norte e a BR-101.

“Hoje, já é possível sair daqui e chegar a Passarinho, acessando a BR. Agora, com a construção dos contornos e das novas pontes, esse trajeto vai ficar cada vez mais curto e mais eficiente”, disse.



O que dizem os moradores

Moradores da região afirmam que a nova ponte deve facilitar a rotina diária. Geibson Martins, pedreiro de 44 anos e morador de Chão de Estrela, afirma que a nova ponte vai melhorar significativamente a mobilidade entre os bairros.

Segundo ele, antes da obra a travessia era difícil e exigia desvios, inclusive para carroceiros que transportavam reciclagem. Com a inauguração da ponte, o fluxo de pessoas, bicicletas e veículos ficou mais rápido e organizado, mesmo sendo uma via de mão única, o que representa um avanço no deslocamento diário da população.

O aposentado, Marcos Vieira, 69 anos, afirmou que passa pelo local com frequência e acredita que a inauguração da nova ponte deve melhorar o fluxo de veículos. De acordo com ele, apesar de a via passar a ter apenas uma faixa, a expectativa é de redução do trânsito e mais organização no tráfego.

Marcos avalia ainda que a obra deve aumentar a segurança, ao separar melhor os sentidos de circulação, e facilitar a travessia de pedestres, especialmente em comparação com a ponte antiga, que é mais estreita e usada por bicicletas, motos e pedestres.

Estrutura

A Ponte do Arruda tem 36 metros de comprimento e 14 metros de largura, com duas faixas de rolamento, ciclovia e calçadas. O investimento foi de R$ 17 milhões, com recursos do Governo Federal, e a obra foi executada pela Secretaria de Saneamento do Recife, dentro do programa PAC Beberibe.



Outras estruturas

Além da Ponte do Arruda, a Prefeitura do Recife já concluiu outras intervenções que integram o novo corredor viário da Zona Norte. Entre elas estão a Ponte do Rio Morno, que liga os bairros de Beberibe e Dois Unidos; a Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, entre Iputinga e Monteiro; e 4,8 quilômetros de trechos da nova avenida marginal ao Rio Beberibe, que já estão em operação.

Expectativa

O pacote de obras em andamento prevê ainda a entrega da Ponte Areias–Imbiribeira, que se encontra em fase final, e o início da construção da Ponte Cordeiro–Casa Forte, atualmente em processo de licitação. Também está prevista a execução do contorno de Cajueiro, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com investimento estimado em cerca de R$ 50 milhões.

