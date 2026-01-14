Suspeitos de homicídios e roubo de cargas são alvo de operação com 12 mandados em Pernambuco

Mandados são executados no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Fernando de Noronha e São José da Coroa Grande, no Litoral Sul do Estado, na manhã desta quarta-feira (14)

Suspeitos de homicídios e roubo de cargas são alvos de operação com 12 mandados em Pernambuco (Ascom/PCPE)

Criminosos investigados por homicídios, roubo de cargas e tráfico de drogas foram alvo da Operação Pacto de Sangue, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (14). Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados judiciais, entre prisões e buscas e apreensões.

De acordo com a corporação, as investigações tiveram início em agosto de 2024. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão e seis mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

As ordens judiciais são executadas no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Fernando de Noronha e São José da Coroa Grande, no Litoral Sul do Estado.

Até o momento, três alvos foram encaminhados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As localizações ocorreram nos bairros do Barro, Cohab e Coqueiral, todos na zona sudoeste do Recife. Durante a operação, os policiais apreenderam uma pistola com munição, um rifle com mira, dinheiro em espécie, cartões de crédito e maquinetas.

Cerca de 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, participam da ação.

A operação é coordenada pelos delegados Diego Jardim, gestor da Divisão Norte de Homicídios, e Mariana Martins, titular da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios. A expectativa da Polícia Civil é de que outros alvos ainda sejam conduzidos ao DHPP ao longo do dia.

