Polícia Federal apreende cerca de 150 kg de cocaína no Aeroporto dos Guararapes

PF apreende cocaína no aeroporto do Recife (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal apreendeu, nesta quarta-feira (17), aproximadamente 150 quilos de cloridrato de cocaína durante uma fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. A ação contou com o apoio da Receita Federal.

A droga foi localizada por equipes da Divisão de Repressão a Drogas (DRE), com o auxílio de cães farejadores da Polícia Federal. O entorpecente estava oculto em compartimentos internos, conhecidos como tampos, de mesas de madeira revestidas com resina. A carga tinha como destino final Portugal.

Após a identificação do material ilícito, a substância foi apreendida e encaminhada para os procedimentos legais. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e identificar os responsáveis pelo crime de tráfico internacional de drogas.

De acordo com a Polícia Federal, o trabalho de detecção contou com a atuação do cão farejador Jason, da raça pastor-belga malinois, que auxiliou na localização da droga durante a fiscalização.

As investigações seguem em andamento.