Ação da Polícia Federal erradicou 286 mil pés de maconha, em 49 roças, distribuídas em nove municípios do Sertão

Operação da PF destrói plantações que poderiam produzir cerca de 100 toneladas de maconha (Foto: Polícia Federal)

A Polícia Federal erradicou entre os dias 9 de setembro e 21 de outubro deste ano cerca de 286 mil pés de maconha, distribuídas em 49 roças localizadas em diferentes municípios sertanejos, durante a Operação Carcará, Fase IX. A ação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PF, caso os plantios fossem colhidos e processados, seria possível produzir cerca de 95 toneladas de maconha.

Os pontos de plantio foram descobertos após levantamentos de inteligência que identificaram áreas de cultivo nos municípios de Salgueiro, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista, Betânia, Floresta, Ibimirim e Carnaubeira da Penha.

Segundo a PF, as operações de erradicação têm como objetivo impedir o ciclo produtivo da cannabis e evitar a secagem e comercialização da droga. A corporação destacou que as ações contínuas no Sertão têm reduzido a produção local e provocado o aumento do tráfico interestadual e da importação de maconha do Paraguai, o que vem sendo evidenciado pelas apreensões recentes.

A Polícia Federal ressaltou ainda que a diminuição da oferta de drogas impacta diretamente nos índices de violência, contribuindo para o desabastecimento de pontos de venda e para a redução de crimes como homicídios, roubos e latrocínios.

A ação contou com apoio da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), envolvendo policiais civis, militares, penais e bombeiros, além de uma aeronave do Grupo Tático Aéreo (GTA/SDS). As equipes realizaram incursões terrestres e fluviais, com o uso de botes infláveis para alcançar áreas de difícil acesso.

Balanço de resultados

2022: 1,6 milhão de pés de maconha erradicados; 320 toneladas da droga deixaram de ser produzidas; 5 toneladas apreendidas; 320 plantios destruídos.

2023: 618 mil pés erradicados; 124 toneladas impedidas; 168 plantios destruídos.

2024: 1,37 milhão de pés erradicados; 475 toneladas impedidas; 260 plantios destruídos.

