Operação da Civil cumpre 21 mandados contra lavagem de dinheiro e tráfico de drogas em Pernambuco e Bahia

Em Pernambuco, os mandados foram cumpridos no Recife, Camaragibe, Bezerros, Petrolina e Abreu e Lima (Cotel). Na Bahia, América Dourada e Canarana

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/12/2025 às 08:20

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco/Foto: Reprodução/Instagram

Foi desencadeada na manhã desta quarta-feira (17), pela Polícia Civil de Pernambuco, a Operação de Repressão Qualificada "ENSO", vinculada à Diretoria Integrada Especializada – DIRESP.

A investigação foi iniciada em outubro de 2023, visando identificar e desarticular organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro decorrente do tráfico de drogas.

Estão sendo cumpridos nesta quarta 10 mandados de prisão, 11 mandados de busca e apreensão e bloqueio judicial de ativos financeiros, todos expedidos pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital.

Em Pernambuco, os mandados foram cumpridos no Recife, Camaragibe, Bezerros, Petrolina e Abreu e Lima (Cotel). Na Bahia, América Dourada e Canarana.

Na execução estão sendo empregados 50 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. A operação contou ainda com apoio da Polícia Civil da Bahia.

