ESTADOS UNIDOS

Ministro da Defesa da Colômbia visita EUA com agenda sobre narcotráfico

A visita do ministro é uma preparação para a de Petro, que se reunirá pela primeira vez com Trump no começo de fevereiro

AFP

Publicado: 13/01/2026 às 21:31

Ministro da Defesa da Colômbia, Pedro Sánchez/Ministerio de Defensa

O ministro da Defesa da Colômbia visita os Estados Unidos nesta terça (13) e quarta-feira para debater a cooperação na luta antidrogas, no momento em que os dois governos aparam arestas após um ano de tensões, informou o Executivo colombiano.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e seu par americano, Donald Trump, baixaram o tom das conversas em um telefonema na semana passada, poucos dias depois da deposição forçada do venezuelano Nicolás Maduro em uma operação militar americana.

O titular de Defesa, Pedro Sánchez, estará em Washington até a quarta-feira, informou um funcionário à AFP.

Sánchez se reunirá com funcionários do Departamento de Defesa, membros do Senado e assessores da Casa Branca para discutir uma estratégia bilateral para "derrotar o narcotráfico" e ampliar a cooperação em "inteligência contra o crime transnacional", assegurou a pasta em comunicado.

Os Estados Unidos revogaram o visto do presidente Petro e a certificação da Colômbia como aliado no combate às drogas no ano passado, quando as relações entre os dois governos tiveram seus piores momentos.

Mas, depois de uma conversa surpreendente entre os dois presidentes na última quarta-feira, que durou cerca de uma hora, Petro passou de ser um alvo das ameaças de Trump a propor medidas militares conjuntas para enfrentar as guerrilhas e mediar para buscar uma transição pacífica na Venezuela.

Velho aliado do chavismo, Petro condenou a captura de Maduro em 3 de janeiro e foi um dos primeiros a denunciar os bombardeios a Caracas que a antecederam.

Trump disse-lhe, então, que deveria "cuidar do seu traseiro" e sugeriu a possibilidade de lançar uma operação similar em solo colombiano.

O republicano recriminava o presidente de esquerda por não fazer o suficiente para combater o narcotráfico na Colômbia, o maior produtor da cocaína consumida nos Estados Unidos.

