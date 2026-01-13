"Voltei a respirar pelo nariz", diz turista agredido em Porto de Galinhas após passar por cirurgia

Turista foi diagnosticado com pelo menos quatro fraturas faciais (Reprodução/Redes sociais)

Após ser diagnosticado com pelo menos quatro fraturas faciais e precisar passar por uma cirurgia de urgência, o turista agredido por barraqueiros em Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco, voltou a usar as redes sociais para dar atualizações sobre seu estado de saúde.

Johnny Andrade Barbosa, natural do Mato Grosso, foi submetido a uma reparação nas fraturas nasais no último sábado (10). Anteriormente, ele havia informado que, entre suas fraturas na cavidade orbitária, uma merecia “tratamento de imediato por urgência”.

“Essa fratura nasal já criou uma sequela, então, pode ter danos estéticos e funcionais, muitas vezes, permanentes. A gente tem que abordar cirurgicamente hoje, no máximo amanhã cedo, para reparar. Obviamente, trazer uma melhora funcional da sua respiração para justamente não virar uma sequela permanente. É algo de imediato para ser resolvido quanto antes”, explicou o cirurgião bucomaxilofacial responsável pelo seu tratamento.

Após a operação, Johnny usou as redes sociais para comemorar o bom resultado e agradecer pelas mensagens de carinho que vem recebendo. “O nariz ainda não está 100%. Está inchado, está super inchado, mas já está reto, já está bem mais reto.



Os médicos colocaram o nariz no lugar, então, graças a Deus, agora é só desinchar, só recuperar bem para a vida voltar ao normal”, declarou.

Johnny disse que ainda sente dor na região do quadril e dormência na face, mas garantiu que sua visão não foi afetada pela agressão sofrida em dezembro de 2025. Imagens em que ele, ao lado do seu marido, Cleiton Zanatta, aparece sendo agredido por barraqueiros foram amplamente compartilhadas nas redes sociais no fim do ano passado.