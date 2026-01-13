Com faca, homem invade loja na Avenida Conde da Boa Vista, no Recife, e provoca pânico

Imagens foram registradas na noite de segunda (12), no centro do recife. Segundo a polícia, ele acabou sendo detido

Um homem foi detido pela PM por ameaçar e portar arma branca (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um homem foi detido portando uma faca dentro de uma loja na noite desta segunda-feira (12), na Avenida Conde da Boa Vista, área central do Recife. De acordo com a Polícia Militar, apesar do susto, não houve registro de assalto ou esfaqueamento no local.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, apresentava comportamento agressivo e causou pânico entre lojistas e clientes.

Em imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver um grupo de pessoas em frente à loja. Em determinado momento, a porta de ferro é rolada para baixo, pessoas tentam impedir que ela se feche, é quando dois policiais se aproximam.

“Houve aglomeração de populares exaltados, com risco de linchamento, o que exigiu o uso proporcional da força, incluindo espargidor de agente químico [spray de pimenta], para dispersão da multidão e restabelecimento da ordem”, diz a PM em nota.

A Polícia Civil de Pernambuco também foi procurada, mas não retornou até a publicação desta matéria.