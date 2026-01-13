PM morta em acidente no Recife será sepultada nesta terça-feira em Triunfo, no Sertão

O sepultamento aconteceu na tarde desta terça-feira (13), às 16h; a soldado morreu em um acidente com uma viatura da PM e um carro de passeio, no Recife

Leidy Emily tinha 28 anos (Redes Sociais )

A soldado da Polícia Militar de Pernambuco, Leidy Emily Santos Ferreira, de 28 anos, que morreu em um acidente envolvendo uma viatura da corporação e um carro de passeio, na madrugada desta segunda-feira (12), no Recife, será sepultada na tarde desta terça-feira (13), às 16h, no município de Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Leidy Emily comandava a equipe do 12º Batalhão da PM e estava no banco do carona da viatura, que havia sido acionada para uma ocorrência na Avenida Caxangá, na Zona Oeste do Recife. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo, no bairro de Afogados.

Segundo informações repassadas pelas autoridades, a policial morreu ainda no local do acidente. Ela deixa um filho de 4 anos. O marido da vítima também é policial militar, recém-formado no concurso mais recente da corporação.

Notas de pesar

A morte da soldado gerou manifestações de solidariedade de autoridades e instituições nas redes sociais. O prefeito de Triunfo, Luciano Bonfim, lamentou o falecimento da policial e destacou a perda para o município, para a Polícia Militar e para a sociedade.

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) manifestou profundo pesar e informou que se solidariza com familiares, amigos e companheiros de trabalho da soldado. A Polícia Militar de Pernambuco também divulgou nota de condolências, ressaltando o luto da corporação pela perda irreparável.

A Polícia Civil de Pernambuco expressou solidariedade aos familiares e amigos da vítima. A governadora Raquel Lyra afirmou ter recebido com profunda tristeza a notícia do falecimento da soldado e prestou condolências aos familiares, amigos e companheiros de farda.

