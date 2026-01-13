Formação em tecnologia: Embarque Digital abre 265 vagas gratuitas para estudantes do Recife

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Embarque Digital, no qual o edital também pode ser consultado

O programa Embarque Digital abriu, nesta terça (13), as inscrições para seleção da turma deste semestre.

Essa é uma iniciativa da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, com o Porto Digital,

Até o dia 30 de janeiro, serão oferecidas 265 vagas gratuitas destinadas a estudantes que vivem no Recife e tenham cursado o Ensino Médio na Rede Pública e realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos cinco anos.

Do total de vagas, 15 são financiadas pelo Santander.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Embarque Digital, onde o edital também pode ser consultado: educ.rec.br/embarquedigital.

Quem pode participar

Para participar, os candidatos devem ser residentes e domiciliados na cidade do Recife, ter cursado os três anos do ensino médio em escola da rede pública brasileira ou o supletivo na rede pública. Também é necessário ter realizado o Enem nas últimas cinco edições.

Além disso, 50% das vagas são destinadas a pessoas negras ou pardas, com prioridade, em caso de desempate, para mulheres e para estudantes que também tenham cursado o Ensino Fundamental na rede pública de ensino.

As vagas são para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Sistemas para Internet (SI) em cinco instituições. O cronograma do Embarque Digital 2026.1 prevê a divulgação do resultado final no dia 24 de fevereiro. Matrículas serão realizadas em 25 e 26 de fevereiro, com início das aulas no mês de março.

O Embarque Digital promove a formação em nível superior de estudantes egressos da rede pública de ensino em cursos da área de Tecnologia da Informação (TI) em instituições de ensino superior da cidade do Recife.

Criado em parceria com a Prefeitura do Recife no ano de 2021, o programa já formou 785 estudantes, distribuídos em quatro turmas completas. A turma mais recente formada apresenta uma taxa de empregabilidade de 72%, sendo 51% já na área de TI.

A iniciativa oferece uma formação alinhada às necessidades do mercado de trabalho, com disciplinas práticas e contato direto com as empresas da área, o que potencializa as chances de empregabilidade dos(as) selecionados(as).

Uma das principais características do programa é a inclusão da disciplina prática Residência Tecnológica do Porto Digital, realizada semestralmente, que permite aos estudantes desenvolver projetos para atender a desafios reais de empresas de tecnologia já a partir do primeiro período do curso e com contato permanente com empresas empregadoras. A experiência prática conta com o apoio de empresas que compõem o polo tecnológico da capital pernambucana.