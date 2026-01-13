Suspeito de matar companheira estrangulada é preso com drogas na zona Norte do Recife

O suspeito foi localizado e preso em uma residência no bairro de Passarinho, na Zona Norte do Recife

Sede do DHPP, no Recife. (Foto: Paulo Paiva/DP Foto)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) prendeu, nesta segunda-feira (12), um homem de 23 anos, identificado como Railson Igor da Silva, suspeito de assassinar a própria companheira estrangulada com um fio de extensão. A prisão foi realizada durante patrulhamento no bairro de Passarinho, na zona norte do Recife.

Segundo a Polícia, o crime aconteceu no dia 12 de dezembro, dentro de uma residência localizada na Rua Canaã, no bairro de Nova Descoberta. A vítima, identificada como Luana Gomes, de 23 anos, havia se mudado recentemente para o imóvel onde ocorreu o homicídio.

De acordo com a perícia, a cena indicava sinais de luta corporal, o que aponta que a mulher tentou reagir antes de morrer. Após o crime, o suspeito fugiu e passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Durante a abordagem policial, o homem tentou escapar, mas foi alcançado e detido. Com ele, foram apreendidas 29 embalagens de uma substância semelhante ao crack. A polícia também confirmou que o suspeito possui antecedentes por tráfico de drogas e tinha um mandado de prisão em aberto por violência doméstica.

O suspeito foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante delito e permanecerá à disposição da Justiça.

