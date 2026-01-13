Quem é Félix Mendonça Jr., deputado alvo da PF por desvio de verbas e emendas

Em junho do ano passado, na quarta fase da Overclean, policiais federais cumpriram mandados contra Félix Mendonça Jr, o assessor dele e prefeitos de municípios baianos

Deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) (Renato Araújo/Câmara dos Deputados)

A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (13), a nona etapa da Operação Overclean, com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU) e da Receita Federal. Entre os alvos da ação está o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT-BA), conforme noticiado pelo portal G1, por suspeita de envolvimento em um esquema de desvio de verbas oriundas de emendas parlamentares.

De acordo com a PF, esta fase da investigação tem como objetivo desmontar uma organização criminosa acusada de práticas como desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. No total, estão sendo executados nove mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços localizados na Bahia e no Distrito Federal.

O STF determinou o bloqueio de R$ 24 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a movimentação de valores de origem ilícita e preservar ativos para eventual reparação aos cofres públicas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos administrativos, além de lavagem de dinheiro.

Quem é Félix Mendonça Jr.

Natural de Itabuna, no sul da Bahia, Félix de Almeida Mendonça Júnior é formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Filiado ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), exerce atualmente seu quarto mandato consecutivo como deputado federal, cargo que ocupa desde 2011.

Na Câmara dos Deputados, atua como secretário de Relações Internacionais e acumula passagens pela presidência de diversas comissões legislativas. Mais recentemente, integrou um Grupo de Trabalho voltado à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, iniciativa realizada em setembro de 2025.



Esquema



O esquema funcionava da seguinte forma: recursos públicos de emendas parlamentares eram direcionados para licitações. Servidores públicos facilitavam a vitória de empresas que, ao executar os serviços contratados, superfaturavam os contratos e, desta forma, aconteciam os desvios do dinheiro.