Jovem é assassinada com um tiro na cabeça em Jaboatão dos Guararapes

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Uma mulher de 21 anos, identificada como Luana Carolaine Pereira da Silva, foi morta com um tiro na cabeça, em uma área conhecida como Prainha, no bairro de Manassu, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O crime aconteceu no final da tarde de sábado (10).

De acordo com à polícia, a jovem foi atingida na cabeça e socorrida por uma viatura da polícia para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Curado II. Apesar dos esforços da equipe médica, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

A Polícia Militar realizou a área para os primeiros levantamentos da Polícia Civil.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

O caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “As diligências seguem até total esclarecimento do caso”, destacou a PCPE.

