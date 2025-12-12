Grande Recife registra mais dois casos de violência contra mulher, incluindo uma morte

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

A violência contra a mulher fez duas vítimas nesta sexta-feira (12), no Grande Recife. Um feminicídio foi registrado na capital pernambucana e, em Jaboatão dos Guararapes, uma adolescente sobreviveu a uma tentativa de assassinato por parte do companheiro.

No Recife, a jovem Luana Gomes, de 23 anos, foi assassinada no início da noite no bairro do Brejo de Beberibe, na Zona Norte da cidade. O crime aconteceu por volta das 18h, na Rua Canaã. A vítima foi estrangulada com um fio de extensão e encontrada sem vida em casa.

A perícia encontrou no local indícios de que Luana tentou reagir e lutar contra o agressor antes de morrer. Testemunhas apontam o companheiro da vítima como o principal suspeito. Ele teria fugido logo após o crime e, até a última atualização, permanecia foragido.

A jovem havia se mudado recentemente para a residência onde foi encontrada morta.

Tentativa de feminicídio em Jaboatão

Também nesta sexta-feira, uma adolescente foi vítima de uma tentativa de feminicídio em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O suspeito é o namorado da jovem, um adolescente de 16 anos, que foi apreendido.

Segundo as investigações, o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano, marcado por conflitos. As brigas teriam se intensificado após o suspeito passar a ameaçar o fim do relacionamento. Na discussão mais recente, ocorrida na manhã desta sexta-feira, o jovem teria efetuado um disparo de arma de fogo contra a companheira.

A vítima foi socorrida pela sogra e levada ao Hospital Jaboatão Prazeres, onde permanece internada.

Casos de feminicídio aumentam em 2025

Antes do fim de 2025, Pernambuco já registra 82 feminicídios, número superior ao total de 2024. Os dados, divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), apontam aumento de 20,5% em relação ao ano anterior, quando foram contabilizadas 76 mortes.

Os 82 feminicídios registrados entre janeiro e novembro significam, em média, 7,4 casos por mês, um crime a cada quatro dias em Pernambuco.