Ação policial

PM revista mais de 20 homens no Centro do Recife após jogo do Santa Cruz na Arena Pernambuco

Ação ocorreu após informações sobre possível encontro para promover tumultos na região central do Recife

Raianne Romão

Publicado: 12/01/2026 às 13:09

Ação da PM ocorreu após informações sobre possível encontro para promover tumultos./Cortesia

Mais de 20 homens foram revistados pela Polícia Militar na noite do domingo (11), na Rua da Aurora, área central do Recife, após o jogo entre Santa Cruz e Decisão, realizado na Arena Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata. A partida terminou com vitória do time tricolor por 3 a 0.

Segundo a corporação, a abordagem aconteceu após "informações da área de inteligência relacionadas a possível encontro de torcedores com intenção de promover tumultos durante evento esportivo".

De acordo com o 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), o policiamento foi reforçado na região central do Recife, e o grupo foi abordado de forma preventiva.

Após o procedimento de segurança, popularmente conhecido como “baculejo”, os torcedores foram liberados, já que nenhuma irregularidade foi constatada durante a revista.

Leia a nota na íntegra:

A Polícia Militar informa, através do 16º BPM, que devido a informações da área de inteligência relacionadas a possível encontro de torcedores com intenção de promover tumultos durante evento esportivo ocorrido na cidade do Recife, o policiamento foi reforçado na região central. Durante rondas na Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, um grupo de indivíduos foi abordado preventivamente. Após os procedimentos de segurança, não foi constatada qualquer irregularidade, e todos foram liberados.

