PM revista mais de 20 homens no Centro do Recife após jogo do Santa Cruz na Arena Pernambuco

Mais de 20 homens foram revistados pela Polícia Militar na noite do domingo (11), na Rua da Aurora, área central do Recife, após o jogo entre Santa Cruz e Decisão, realizado na Arena Pernambuco, no município de São Lourenço da Mata. A partida terminou com vitória do time tricolor por 3 a 0.

Segundo a corporação, a abordagem aconteceu após "informações da área de inteligência relacionadas a possível encontro de torcedores com intenção de promover tumultos durante evento esportivo".

De acordo com o 16º Batalhão da Polícia Militar (16º BPM), o policiamento foi reforçado na região central do Recife, e o grupo foi abordado de forma preventiva.

Após o procedimento de segurança, popularmente conhecido como “baculejo”, os torcedores foram liberados, já que nenhuma irregularidade foi constatada durante a revista.







