Protesto de carroceiros no Recife: prefeitura diz que "mantém diálogo" com categoria

Ainda segundo a gestão municipal, foram realizadas duas rodadas de censo, nos meses de junho e dezembro de 2025, para identificar os condutores e inseri-los nos benefícios oferecidos. Até o momento, 46 condutores se cadastraram

Protesto dos carroceiros seguem rumo à Defensoria Pública, no Centro do Recife (Foto: Marina Torres)

Diante do protesto dos carroceiros do Recife, a prefeitura divuiglou uma nota, nesta segunda (12), para falar sobre a relação com a categoria.

A administração municipal disse que “mantém diálogo permanente com os carroceiros, com o objetivo de ouvir as demandas e compreender as necessidades da categoria diante das mudanças previstas”.

Ainda segundo a gestão municipal, foram realizadas duas rodadas de censo, nos meses de junho e dezembro de 2025, com a finalidade de identificar os condutores e inseri-los nos benefícios oferecidos pela gestão municipal. Até o momento, 46 condutores se cadastraram.

“O cadastramento segue aberto em novo formato. Para participar, os interessados devem entrar em contato com o Gabinete de Proteção e Defesa dos Animais para agendar o atendimento em seu bairro, por meio do telefone (81) 3355-1670 ou pelo WhatsApp (81) 99215-1666”, acrescentou.

Proibições

A partir desses levantamentos, a gestão municipal deu início ao Programa Gradual de Retirada dos Veículos de Tração Animal, que prevê o pagamento de indenizações e a concessão de benefícios mediante a entrega voluntária de cavalos e carroças.

No último mês de novembro, um primeiro grupo de carroceiros já foi contemplado, totalizando mais de R$ 13 mil em indenizações, além da concessão de crédito para a aquisição de bicicletas elétricas e da disponibilização de vagas de emprego na limpeza urbana da cidade.

O programa também oferece alternativas de qualificação profissional e apoio ao empreendedorismo. Ao todo, são disponibilizados mais de 60 cursos profissionalizantes, incluindo formações como eletricista residencial, mecânico de instalação e manutenção de ar-condicionado e cabeleireiro básico.