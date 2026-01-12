Polícia prende suspeito de assassinar homem a pauladas em Casa Amarela, no Recife
O crime aconteceu na tarde de sábado (10), na Rua Ângelo Jordão, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.
Publicado: 12/01/2026 às 09:29
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou, na manhã desta segunda-feira (12), que um homem foi preso por suspeita de assassinar a pauladas José Ribeiro da Silva Neto, de 56 anos. O crime ocorreu no fim da tarde de sábado (10), na Rua Ângelo Jordão, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife.
Segundo a polícia, a vítima sofreu diversas lesões na região da cabeça e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu ainda no local.
Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
De acordo com a corporação, durante as diligências no local, um autor foi localizado e detido. Ele foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi autuado em flagrante.
Ainda na nota, a Polícia Civil destacou que, após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.