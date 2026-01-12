PM que morreu em acidente com viatura no Recife era recém-formada e deixou filho de 4 anos

Leidy Emily Ferreira Santos, de 28 anos, comandava a viatura do 2º BPM, que bateu em um carro de passeio, na madrugada desta segunda (12), em Afogados, na Zona Oeste do Recife

Leidy Emily tinha 28 anos (Redes Sociais )

A policial militar que morreu em um acidente envolvendo uma viatura da corporação e um carro de passeio, na madrugada desta segunda (12), no Recife, tinha acabado de se formar e fazia parte da turma de aprovados no concurso público mais recente no estado.

A soldado Lady Emilly Santos Ferreira comandava a equipe e estava no banco do carona da viatura do 12º Batalhão da PM, que tinha sido acionada para uma ocorrência na Caxangá, na Zona Oeste do Recife.

O acidente aconteceu no cruzamento das Ruas São Miguel e Quitério Inácio de Melo, em Afogados, na Zona Oeste.

Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento da batida, por volta das 2h40.

A viatura e uma Spin prata colidem e o carro da PM capota, até parar entre um poste e um muro de uma igreja evangélica.

Segundo informações, Leidy Emily morreu na hora. Ela deixou um filho de 4 anos. O marido também é PM recém-formado no concurso mais recente da corporação.

Os colegas de Leidy Emily disseram, em redes sociais, que ela era uma policial “leal” e determinada”.

Após o desencarceramento, o corpo permaneceu sob responsabilidade da Polícia Militar, aguardando os procedimentos legais da Polícia Científica e do Instituto de Medicina Legal (IML).

O corpo da PM será levado, ainda nesta segunda, para Triunfo, no sertão, onde acontecerá o enterro.

O outro policial que estava na viatura teve ferimentos graves e foi levado com fraturas múltiplas para o Hospital da restauração (HR), no derby, na área central do Recife. Ele foi identificado como soldado Renan Farias.

O condutor do veículo civil envolvido recebeu atendimento no local e optou por não ser encaminhado para a unidade hospitalar.

O que diz a SDS

Por meio de nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) lamentou “profundamente o sinistro de trânsito que vitimou fatalmente uma soldado da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE)”.

A SDS disse que “segue adotando todas as providências necessárias para o esclarecimento dos fatos”.

Ainda segundo a pasta, . o militar encontrava-se devidamente habilitado e regular para a condução do veículo oficial.

O atendimento às vítimas foi realizado por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). Outras viaturas do 12º BPM prestaram apoio no socorro às vítimas e no registro da ocorrência. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) foi acionado para a adoção das medidas cabíveis.

O corpo da vítima fatal foi recolhido nas primeiras horas da manhã por uma equipe do Instituo de Medicina Legal (IML), e segue sendo necropsiado.

A Polícia Civil de Pernambuco, por sua vez, registrou o caso por meio da Central de Plantões da Capital (CEPLANC) e instaurou inquérito policial, sob coordenação da Delegacia de Delitos de Trânsito.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas e serão devidamente esclarecidas após a conclusão dos procedimentos técnicos, periciais e administrativos pertinentes.