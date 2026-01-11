Turista mordida por tubarão deixa Noronha neste domingo (10), mas diz que pretende voltar em breve

Em postagem do Instagram feita neste sábado (10), Tayane Dalazen, de 36 anos, disse que pretende voltar em breve a Fernando de Noronha. Ela foi mordida por um tubarão nesta sexta (9), durante um mergulho

Tayane Cachoeira Dalazen, de 36 anos, agora se recupera de mordida (Foto: Reprodução/Instagram)

A turista mordida por um tubarão durante um mergulho em Fernando de Noronha deixará a ilha neste domingo (11), e retornará para São Paulo. A informação foi repassada ao Diario de Pernambuco pela própria Tayane Dalazen, neste sábado (9). A advogada afirmou, ainda, que pretende voltar em breve à ilha.

“Estou bem, fora de qualquer risco, e o acidente não teve maiores consequências. Em breve estarei plenamente recuperada e, sem dúvidas, voltarei a Fernando de Noronha”, disse.

Tayane contou ao Diario que será atendida no domingo (11), em uma unidade de saúde na ilha antes de viajar. Ela passou por avaliação médica e troca de curativos na tarde deste sábado (10).

Relembre

A advogada paulista Tayane Dalazen, de 36 anos, estava passando uma semana em Fernando de Noronha com amigas. Ela disse que surfou desde que chegou ao local, mas nesta sexta (9), ela foi mordida na coxa direita por um tubarão-lixa enquanto praticava snorkel – um tipo de mergulho.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o animal abocanha a perna direita da turista, que precisou de atendimento, mas não teve sequelas graves.

Ao Diario, Tayane explicou como tudo aconteceu: ela entrou no mar a partir da praia, com snorkel, e chegou nadando até o local do mergulho. "Em nenhum momento toquei, alimentei ou provoquei qualquer animal, nem saltei de embarcação", disse.

Ainda na sexta (9), ela afirmou ao Diario que, apesar do susto, ela não foi “atacada” pelo tubarão e o caso trata-se de uma “fatalidade”. Ela disse também que recebeu todo auxílio do guia turístico que a acompanhava quando tudo aconteceu.

Um vídeo divulgado na manhã deste sábado (10) pela própria Tayane, capturou o momento em que um tubarão é acertado na cabeça pelo cabo da câmera de um mergulhador durante a atividade. A advogada afirmou que foi mordida momentos depois da agressão do animal.

Também neste sábado (10), ela escreveu em postagem no Instagram: “Foram dias maravilhosos em Noronha! Agora não poderei surfar, mas pretendo voltar em breve!”.

