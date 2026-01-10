Turista agredido em Porto de Galinhas tem fraturas e terá que passar por cirurgia de urgência

Johnny Andrade Barbosa foi agredido por barraqueiros na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul do Estado, no último dia 27 de dezembro. Ele divulgou que teve fraturas no rosto e precisará passar por cirurgia de emergência

Johnny e o marido dele, Cleiton Zanatta, foram vítimas de agressões no último dia 27 de dezembro, na praia de Porto de Galinhas, no litoral sul do Estado (Foto: Reprodução/Instagram @johnnyandradepersonal)

O turista agredido em Porto de Galinhas, no Litoral Sul, foi diagnosticado com pelo menos quatro fraturas faciais e terá que passar por cirurgia de urgência. Johnny Andrade Barbosa, natural do Mato Grosso, escreveu nas redes sociais, nesta sexta (9), que “nem nos piores sonhos” imaginaria isso. Ele complementou dizendo, ainda, que “Deus está na frente de tudo” e que tem “muita fé que isso vai passar”.

Johnny e o marido dele, Cleiton Zanatta, foram vítimas de agressões de barraqueiros no último dia 27 de dezembro, na praia de Porto de Galinhas, no Litoral Sul do Estado. Imagens das agressões e dos ferimentos no rosto de Johnny viralizaram nas redes sociais no fim do ano passado.

No vídeo publicado nesta sexta (9), um cirurgião bucomaxilofacial explica a condição clínica de Johnny. Segundo o profissional, foram mais de quatro faturas faciais sofridas pelo personal trainer. Uma delas precisa ser tratada com urgência.

“Entre as fraturas que você teve na cavidade orbitária, nas alças, uma, em especial, merece tratamento de imediato por urgência. Essa fratura nasal já criou uma sequela, então, pode ter danos estéticos e funcionais, muitas vezes, permanentes. A gente tem que abordar cirurgicamente hoje, no máximo amanhã cedo, para reparar. Obviamente, trazer uma melhora funcional da sua respiração para justamente não virar uma sequela permanente. É algo de imediato para ser resolvido quanto antes”, disse o cirurgião.

Sequelas

Em outros vídeos publicados nesta sexta (9), Johnny ainda revelou que está com paralisia no rosto em função de um rompimento de um nervo.

“Vocês sabem porque eu não tava sentindo tanta dor? Porque também rompeu um nervo, dessa cavidade e isso tá gerando toda a dormência do nariz próximo à boca, próximo aos olhos. Porém, se vocês prestarem atenção, meu nariz está torto, tem uma profundidade aqui no lado direito. Olhem bem para vocês poderem entender o grau que está isso aqui”, compartilhou.

Em outro momento do vídeo, o companheiro de Johnny, Cleiton, afirmou que os retornos médicos feitos em Porto de Galinhas apontaram apenas escoriações leves.

“Para reforçar, mais uma vez, parabéns, Porto de Galinhas e os hospitais que falaram que não tinha nenhuma fratura. Falaram que estava tudo ok, que eram só escoriações leves e a gente acreditou. Mais uma falha aí para colocar na conta de Porto de Galinhas. O Johnny precisa ser operado com urgência”, disse.

Ele ainda chegou a atribuir responsabilidade às gestões da cidade e estadual.

“Se vocês tivessem dito para gente que tinha tido uma fratura, a gente não tinha nem ido para outra viagem. Nós teríamos sido operados talvez aí mesmo. Mais uma incompetência dos administradores, do prefeito, que contrata a gente incompetente, da governadora que contrata a gente incompetente. Então, parabéns para vocês. E, população de Porto Galinhas, os raio-x daí não tem validade não. Foi sarro aqui no Mato Grosso”, complementou.