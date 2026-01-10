Náutico perde para o Itaquá-SP e se despede da Copinha 2026

Itaquá x Náutico pela 3ª rodada da Copinha 2026 (Gabriela Martins/Reprodução/Náutico)

O Náutico foi eliminado da Copinha 2026 na tarde deste sábado (10), ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Itaquá-SP, no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, Itaquaquecetuba, em confronto válido pela terceira rodada da competição. O resultado deixa o Timbu na terceira posição do Grupo 24, com três pontos.

A equipe alvirrubra encerra sua participação no principal torneio de base do país com uma vitória e duas derrotas. Para se classificar à próxima fase, dependia de um triunfo simples. Já a equipe paulista, com a vitória, avança na primeira posição do grupo.

Na derrota deste sábado, o Náutico ainda foi prejudicado pela arbitragem no lance do gol do Itaquá, que foi validado de forma incorreta. O autor do gol, o atacante Guilherme Salomão, estava impedido na jogada.

