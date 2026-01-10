diariodepernambuco.com.br
Náutico
COPINHA

Náutico perde para o Itaquá-SP e se despede da Copinha 2026

Jogo contou com gol validado incorretamente a favor do adversário do Timbu

Gabriel Farias

Publicado: 10/01/2026 às 18:14

Seguir no Google News Seguir

Itaquá x Náutico pela 3ª rodada da Copinha 2026/Gabriela Martins/Reprodução/Náutico

Itaquá x Náutico pela 3ª rodada da Copinha 2026 (Gabriela Martins/Reprodução/Náutico)

O Náutico foi eliminado da Copinha 2026 na tarde deste sábado (10), ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Itaquá-SP, no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, Itaquaquecetuba, em confronto válido pela terceira rodada da competição. O resultado deixa o Timbu na terceira posição do Grupo 24, com três pontos.

Veja também:

A equipe alvirrubra encerra sua participação no principal torneio de base do país com uma vitória e duas derrotas. Para se classificar à próxima fase, dependia de um triunfo simples. Já a equipe paulista, com a vitória, avança na primeira posição do grupo.

Na derrota deste sábado, o Náutico ainda foi prejudicado pela arbitragem no lance do gol do Itaquá, que foi validado de forma incorreta. O autor do gol, o atacante Guilherme Salomão, estava impedido na jogada.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.

Base , Base do Náutico , copa são paulo futebol junior , Copinha , Copinha 2026 , eliminação , Futebol pernambucano , Itaquaquecetuba , Náutico , náutico base , Sub-20
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP