Corpo em decomposição é encontrado em canavial no Cabo de Santo Agostinho

Homem é encontrado morto em canavial na zona rural do Cabo de Santo Agostinho (Google Maps)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na manhã deste sábado (10) em uma área de canavial na Usina Bom Jesus, na zona rural do município do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife. O cadáver, do sexo masculino, ainda não foi identificado.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, por meio da 40ª Delegacia do Cabo de Santo Agostinho, a ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. O corpo foi localizado em avançado estado de putrefação e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para a adoção dos procedimentos cabíveis.

A Polícia Civil informou ainda que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do caso. Até o momento, não há informações sobre a causa da morte, nem indícios confirmados de crime.