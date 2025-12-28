"Espero nunca mais pisar nesse lugar": turistas relatam desespero durante agressão de barraqueiros em Porto de Galinhas

Turistas afirmam que vão processar a Prefeitura de Ipojuca e o Governo de Pernambuco

Turistas gravaram vídeo narrando o ocorrido na praia de Porto de Galinhas. (Foto: Reprodução)

O casal de empresários Johnny Andrade Barbosa e Cleiton Zanatta gravaram um vídeo para contar a versão deles sobre as agressões que sofreram na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco, na tarde do sábado (27). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os turistas de Mato Grosso sendo agredidos por barraqueiros enquanto tentam deixar a praia em um veículo da equipe de salva-vidas.

Os homens relatam que as agressões começaram após eles se recusarem a pagar a conta do uso da barraca, que estaria quase o dobro do que havia sido combinado.

“Nós questionamos. Falamos 'cara, não foi esse o valor que você havia combinado com a gente. Eu falei 'eu não vou pagar, vou pagar o valor que a gente tinha combinado'", conta Johnny.

"Ele disse 'sim, você vai pagar esse valor', já passou a mão na cadeira e jogou em mim. Eu tentei me defender e já me jogaram no chão", narra o empresário.

"Quando me dei conta, não era nem um e nem dois, tinham uns 10, 15 em cima da gente, batendo na gente", diz. "Meu rosto está completamente danificado, toda a lateral do meu corpo está machucada", acrescenta ele, que apresenta um dos olhos inchados.

Johnny resume o ocorrido como “uma atrocidade” e “um massacre”. "Se não fossem os salva-vidas, esta hora a gente estaria morto, porque realmente foi um massacre”, avalia o turista.

"Porto de Galinhas é um lugar maravilhoso, recebe turistas do mundo inteiro, só que, enquanto estiver essa situação, não venham para Porto de Galinhas", diz Cleiton no vídeo. O casal contou que planejava a viagem há seis meses.

"Nós vamos processar a prefeitura e o Estado de Pernambuco e eu espero nunca mais na minha vida pisar nesse lugar. Estou intimando você [prefeito] a arcar com nossos prejuízos", diz Cleiton.

Os turistas dizem já ter acionado os advogados. Eles também criticaram a ausência de máquina de raio-x e ambulância na unidade de saúde de Porto de Galinhas. "Recebemos vários relatos de pessoas que passaram pela mesma situação", afirma Cleiton.



Posicionamento

A Prefeitura de Ipojuca declara em nota repudiar e lamentar o episódio. "Trata-se de um fato grave e incompatível com os valores de respeito, acolhimento e hospitalidade que norteiam o destino".

Segundo a prefeitura, os órgãos competentes já apuram o ocorrido para identificar envolvidos e adotar as medidas cabíveis. A gestão afirma ainda que realiza um trabalho contínuo de ordenamento da orla, incluindo recadastramento de ambulantes e reuniões com barraqueiros.

Também em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informa que a situação já estava controlada quando as forças de segurança do estado chegaram ao local.

De acordo com a pasta, a apuração do caso é tratada como prioridade e os trabalhos investigativos foram iniciados de imediato. A SDS afirma que a Polícia Militar trabalha com esquema reforço em Porto de Galinhas.