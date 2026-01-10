Homem é encontrado morto em estrada rural de Buíque, no Agreste

A vítima tinha 22 anos e foi localizada com marcas de tiros; Polícia Civil investiga o caso

A Polícia Civil investiga um homicídio registrado na noite desta sexta-feira (09), no Sítio Barro Velho, área rural do município de Buíque, no Agreste de Pernambuco. Um homem foi encontrado morto em uma estrada rural, com diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo.

A vítima foi identificada como Francisco Raimundo de Sá Santos, de 22 anos. Segundo informações, o jovem já estava sem vida quando foi localizado, e não há relatos de testemunhas que tenham presenciado a ação criminosa.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou o Instituto de Criminalística para a realização da perícia. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

A Polícia Civil ficará responsável pelas investigações e deverá instaurar inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime, que até o momento são desconhecidas.