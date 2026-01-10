Caminhões colidem na BR 101 em Igarassu e homem fica ferido

A suspeita é de que um veículo tentou fazer um desvio na rodovia e acabou se chocando com o outro, de menor porte, que estava parado no acostamento

Acidente na BR 101 envolvendo dois caminhões (Foto: Divulgação/PRF)

Dois caminhões colidiram no Km 37 da BR 101, em Igarassu, na manhã deste sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um veículo tentou fazer um desvio na rodovia e acabou se chocando com o outro, de menor porte, que estava parado no acostamento. Em seguida, o primeiro atingiu a mureta da estrada

Segundo a PRF, o motorista do primeiro caminhão ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento (UPA) da região.

Ambos os condutores realizaram o teste do bafômetro, mas não foi encontrado sinais de que estavam alcoolizados.

O caminhão de menor porte estava com o licenciamento atrasado e foi encaminhado para o pátio.

