Caminhões colidem na BR 101 em Igarassu e homem fica ferido
A suspeita é de que um veículo tentou fazer um desvio na rodovia e acabou se chocando com o outro, de menor porte, que estava parado no acostamento
Publicado: 10/01/2026 às 10:48
Acidente na BR 101 envolvendo dois caminhões (Foto: Divulgação/PRF)
Dois caminhões colidiram no Km 37 da BR 101, em Igarassu, na manhã deste sábado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a suspeita é de que um veículo tentou fazer um desvio na rodovia e acabou se chocando com o outro, de menor porte, que estava parado no acostamento. Em seguida, o primeiro atingiu a mureta da estrada
Segundo a PRF, o motorista do primeiro caminhão ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento (UPA) da região.
Ambos os condutores realizaram o teste do bafômetro, mas não foi encontrado sinais de que estavam alcoolizados.
O caminhão de menor porte estava com o licenciamento atrasado e foi encaminhado para o pátio.