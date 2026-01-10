° / °
Vida Urbana
VIOLÊNCIA

Homem morre após ser baleado no Centro de Cabrobó, no Sertão

Vítima foi socorrida para unidade hospitalar, mas não resistiu; Polícia Civil investiga o caso

Diario de Pernambuco

Publicado: 10/01/2026 às 14:49

Seguir no Google News Seguir

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife/Foto: Arquivo/DP

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um homicídio foi registrado na madrugada deste sábado (10), no Centro de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações iniciais, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava no telhado de um estabelecimento comercial.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a vítima, um homem de 34 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado no centro de saúde. O caso foi registrado pela Delegacia de Cabrobó como homicídio consumado.

Veja também:

As circunstâncias do crime, assim como a autoria e a motivação, ainda são desconhecidas. Segundo a Polícia Civil, as diligências seguem em andamento até o esclarecimento do caso.

homicídio , Pernambuco , sertão
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP