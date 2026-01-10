Homem morre após ser baleado no Centro de Cabrobó, no Sertão

Vítima foi socorrida para unidade hospitalar, mas não resistiu; Polícia Civil investiga o caso

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um homicídio foi registrado na madrugada deste sábado (10), no Centro de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações iniciais, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo enquanto estava no telhado de um estabelecimento comercial.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que a vítima, um homem de 34 anos, chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado no centro de saúde. O caso foi registrado pela Delegacia de Cabrobó como homicídio consumado.

As circunstâncias do crime, assim como a autoria e a motivação, ainda são desconhecidas. Segundo a Polícia Civil, as diligências seguem em andamento até o esclarecimento do caso.