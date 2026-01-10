Dupla é presa com moto adulterada e arma de fogo no Curado, Zona Oeste do Recife

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram a moto, que estava sem placa

PRF apreende moto adulterada e pistola 9mm no Curado, Zona Oeste do Recife (Foto: Divulgação/PRF)

Dois homens foram presos em posse de uma motocicleta adulterada e uma pistola 9mm carregada com 12 munições na BR 101, no Curado, Zona Oeste do Recife, na madrugada deste sábado (10).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), agentes do Grupo de Motociclismo Policial da PRF realizavam uma fiscalização na rodovia quando abordaram a moto, que estava sem placa.

Após consulta, foram constatados diversos sinais de adulteração no veículo. Ao revistar o passageiro do veículo, a equipe localizou a pistola de calibre restrito com a numeração raspada.

Segundo a PRF, os homens foram encaminhados à Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte da capital. O condutor poderá responder por adulteração de sinal identificador de veículo e o passageiro, por porte ilegal de arma de fogo.

