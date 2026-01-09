Jovens ficam feridos após acenderem isqueiro e causarem explosão de tonel

Jovens ficam feridos após explosão de tonel (Foto: Reprodução/Instagram)

Imagens de dois jovens que ficaram feridos após a explosão de um tonel metálico na Rua 21 de Abril, no bairro da Mangueira, Zona Oeste do Recife, repercutiram nas redes sociais nos últimos dias. O incidente ocorreu na tarde da quarta-feira (7) e foi registrado por uma câmera de segurança instalada nas proximidades.

As imagens mostram um dos rapazes manipulando um barril enquanto o outro observa sentado sobre um segundo tonel. Em determinado momento, um deles perfura a base do recipiente com o auxílio de um martelo e um objeto de ferro semelhante a um cutelo.

Enquanto isso, o outro jovem acende um isqueiro repetidas vezes e se aproxima de um terceiro barril. Em seguida, ele introduz o braço no interior do recipiente e tenta atear fogo. Logo depois, volta a acender o isqueiro na parte inferior do tonel que havia sido perfurado.

Segundos após o impacto do martelo, ocorre a explosão. A força da detonação arremessa os dois jovens. Um deles chega a bater a cabeça em outro barril antes de cair no chão. Apesar do susto, ambos conseguem se levantar e deixar o local caminhando.

Eles teriam sido levados a uma unidade de saúde, onde receberam atendimento e já tiveram alta médica. Ainda não há informações sobre o conteúdo que estava armazenado no tonel no momento do acidente.



