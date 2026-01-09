Homem suspeito de roubar arma de PM no Recife é preso

Crime aconteceu na Ilha do Leite na segunda-feira (5) e suspeito foi localizado em Olinda quatro dias depois

PM teve arma roubada em estabelecimento come4cial na Ilha do Leite (Foto: Reprodução)

Um homem de 32 anos, identificado como Daybyson Luiz da Silva Oliveira, foi preso na tarde desta sexta-feira (9) suspeito de participar do roubo da arma de um policial militar aposentado durante uma luta em uma loja de conveniência no bairro da Ilha do Leite, área central do Recife.

O suspeito foi localizado no bairro de Amaro Branco, em Olinda, e confessou participação no crime. Ele teria dito ter 17 passagens pela polícia. Um segundo envolvido, que estaria de posse da arma do policial, segue foragido.

Com Daybyson, os policiais apreenderam um relógio, que teria sido roubado momentos antes em outra ação criminosa, além de um revólver. Informações preliminares indicam que ele seria integrante de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo na região.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o suspeito rendido no chão enquanto o policial aciona apoio por telefone. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia para os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou a prisão em flagrante por roubo em estabelecimento comercial por meio da Delegacia da 1ª Circunscrição - Rio Branco. Ele foi apresentado à autoridade policial e permanece à disposição da Justiça.

O caso que levou à prisão aconteceu na última segunda-feira (5), por volta das 17h22, quando um policial militar foi assaltado dentro de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis na Ilha do Leite. Câmeras de segurança registraram o momento em que o agente é abordado e entra em luta corporal com o suspeito, tendo sua arma de fogo levada durante a ação.

