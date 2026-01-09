Ambulância bate em boi e deixa dois feridos na BR-232, no Sertão de Pernambuco

O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (9), no município de Sertânia; ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Arcoverde

Ambulância colide com boi e deixa dois feridos na BR-232, no Sertão de Pernambuco (Ascom/PRF)

Dois ocupantes de uma ambulância ficaram feridos durante colisão com um boi na madrugada desta sexta-feira (9), na BR-232, no município de Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 2h50 no km 299. Conforme a corporação, uma equipe foi enviada para atender a ocorrência e constataram que o condutor e a passageira sofreram ferimentos leves.

Ambas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Arcoverde, por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

De acordo com a PRF, o acidente pode ter sido provocado pela baixa luminosidade no trecho da rodovia. Com o impacto a ambulância de São José do Belmonte ficou completamente destruída e o animal veio a óbito.

