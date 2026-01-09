Morte de mulher em motel: polícia informa que não há indícios de crime

O corpo foi encontrado em um quarto do motel Love Star, no bairro de Peixinhos, em Olinda; a polícia investiga o caso

Mulher encontrada morta em motel em Olinda foi achada por funcionários do local (Foto: Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil informou, nesta sexta (9) que o caso da mulher achada sem vida em um quarto do motel Love Star, localizado no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife, está sendo investigado como “morte a esclarecer”. Ainda de acordo com a nota, a corporação destaca que, a princípio, não “há indícios de crime”.

De acordo com as informações iniciais, Andrea Barbosa, de 45 anos, foi localizada por funcionários do estabelecimento, que acionaram imediatamente as autoridades. O caso está sendo investigado pela 25ª Delegacia de Peixinhos.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para a realização dos procedimentos de praxe pelas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Segundo informações repassadas pelo Samu, a mulher morreu por “causa clínica”, termo utilizado para indicar que a morte ou o mal súbito ocorreu em decorrência de um problema de saúde, sem relação aparente com violência, acidente, agressão ou trauma externo.

O que significa morte por “causa clínica”

Isso inclui situações como infarto, AVC, parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória ou complicações de doenças preexistentes. Quando a equipe classifica o caso como causa clínica, significa que, na avaliação inicial, não foram identificados sinais de crime ou lesões externas que expliquem o óbito, embora a confirmação definitiva dependa de exames médicos e de perícia do IML.

