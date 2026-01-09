Grande Recife terá esquema especial de ônibus para jogos de Sport e Santa Cruz na Arena Pernambuco

Ônibus linha TI Cosme e Damião/Arena (Divulgação)

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) preparou uma operação especial de ônibus para atender os torcedores que irão acompanhar os jogos de estreia do Campeonato Pernambucano de Futebol 2026, na Arena Pernambuco. O esquema será ativado neste fim de semana para as partidas do Sport, no sábado (10), e do Santa Cruz, no domingo (11).

No sábado (10), quando o Sport enfrenta o Jaguar, às 17h, será ativada a Linha 047 – Cosme e Damião/Arena. A operação terá início às 15h, com três ônibus fazendo o trajeto de ida e volta entre o Terminal Integrado (TI) Cosme e Damião e a Arena Pernambuco. O encerramento do serviço será definido pela fiscalização, de acordo com a demanda após o término da partida.

Já no domingo (11), para o confronto entre Santa Cruz e Decisão, marcado para às 18h, a Linha 047 – Cosme e Damião/Arena terá saídas exclusivas a partir do Terminal Integrado Camaragibe. Os veículos circularão a partir das 16h, também com uma frota de três ônibus. O percurso de ida será realizado pelo Ramal da Arena, pela Avenida Dr. Belmino Correia, com retorno no sentido inverso até o TI Camaragibe.

Para as duas operações, será cobrada a Tarifa A, no valor de R$ 4,30. O pagamento poderá ser feito em dinheiro ou com qualquer cartão VEM. Para agilizar o embarque após os jogos, serão distribuídas pulseiras aos torcedores.

Por se tratar de um serviço especial destinado a eventos esportivos, não haverá concessão de gratuidade nem abatimentos tarifários nessas linhas. Toda a operação será acompanhada pela fiscalização do Grande Recife, com o objetivo de garantir a segurança e a fluidez no transporte dos torcedores.

