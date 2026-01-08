° / °
Vida Urbana
OLINDA

Mulher é encontrada morta em quarto de motel em Olinda

A identificação da mulher não foi divulgada. Equipes do Samu, Polícia Militar e Instituto de Criminalística estiveram no local

Diario de Pernambuco

Publicado: 08/01/2026 às 22:37

Seguir no Google News Seguir

Mulher encontrada morta em motel em Olinda foi achada por funcionários do local/Foto: Reprodução/Instagram

Mulher encontrada morta em motel em Olinda foi achada por funcionários do local (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (8), em um quarto do motel Love Star, localizado na Rua Esmeralda da Cunha, no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Segundo informações iniciais, o corpo foi localizado por funcionários do estabelecimento, que acionaram imediatamente as autoridades. A área foi isolada para a realização dos procedimentos de praxe pelas equipes do Samu, Polícia Militar e do Instituto de Criminalística.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre as circunstâncias da morte. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que irá apurar se houve indícios de crime ou se o óbito decorreu de causas naturais.

O Samu informou que a mulher morreu por “causa clínica”, termo utilizado para indicar que a morte ou o mal súbito ocorreu em decorrência de um problema de saúde, sem relação aparente com violência, acidente, agressão ou trauma externo.

Veja também:

Isso inclui situações como infarto, AVC, parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória ou complicações de doenças preexistentes. Quando a equipe classifica o caso como causa clínica, significa que, na avaliação inicial, não foram identificados sinais de crime ou lesões externas que expliquem o óbito, embora a confirmação definitiva dependa de exames médicos e de perícia do IML.

 

motel , mulher , Olinda
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP