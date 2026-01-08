Mulher é encontrada morta em quarto de motel em Olinda

A identificação da mulher não foi divulgada. Equipes do Samu, Polícia Militar e Instituto de Criminalística estiveram no local

Mulher encontrada morta em motel em Olinda foi achada por funcionários do local (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (8), em um quarto do motel Love Star, localizado na Rua Esmeralda da Cunha, no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Segundo informações iniciais, o corpo foi localizado por funcionários do estabelecimento, que acionaram imediatamente as autoridades. A área foi isolada para a realização dos procedimentos de praxe pelas equipes do Samu, Polícia Militar e do Instituto de Criminalística.

Até o momento, não há confirmação sobre a identidade da vítima nem detalhes sobre as circunstâncias da morte. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil, que irá apurar se houve indícios de crime ou se o óbito decorreu de causas naturais.

O Samu informou que a mulher morreu por “causa clínica”, termo utilizado para indicar que a morte ou o mal súbito ocorreu em decorrência de um problema de saúde, sem relação aparente com violência, acidente, agressão ou trauma externo.

Isso inclui situações como infarto, AVC, parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória ou complicações de doenças preexistentes. Quando a equipe classifica o caso como causa clínica, significa que, na avaliação inicial, não foram identificados sinais de crime ou lesões externas que expliquem o óbito, embora a confirmação definitiva dependa de exames médicos e de perícia do IML.