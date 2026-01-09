Homem é arrastado de casa e espancado por 10 pessoas em imóvel abandonado na Zona Sul do Recife

A tentativa de homicídio aconteceu na quinta-feira (8), na na rua Engenho da Noruega, no bairro do Cohab, zona sul do Recife

Um homem de 24 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser arrastado de dentro de casa e espancado por 10 pessoas em um imóvel abandonado, na rua Engenho da Noruega, localizada por trás da Compesa, no bairro da Cohab, Zona Sul do Recife. O caso ocorreu na quinta-feira (8) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Polícia, moradores acionaram o efetivo após perceberem que cerca de 10 pessoas tinham arrastado um homem para fora da própria residência. A vítima teve as mãos amarradas e em seguida, levada até um imóvel abandonado, situado em uma área de difícil acesso na comunidade.

Diante da denúncia, uma equipe do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati) foi enviada ao local. Ao se aproximarem do imóvel, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos e houve troca de disparos. Os criminosos conseguiram fugir e não houve prisões.

A vítima foi resgatada com sinais de espancamento, apresentando lesões na cabeça e no rosto. O homem foi levado, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Lagoa Encantada e, posteriormente, transferido para o Hospital Getúlio Vargas, no bairro do Cordeiro.

De acordo com a polícia, a tentativa de homicídio pode estar relacionada ao tráfico de drogas na região.

Em nota, a polícia informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “As diligências seguem até o esclarecimento do fato”, declarou.

