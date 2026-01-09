Santa Cruz confirma lesão de Ianson; defensor vira desfalque para a estreia do Pernambucano
Publicado: 09/01/2026 às 10:48
Ianson, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz confirmou que o zagueiro Ianson não enfrentará o Decisão na estreia do Campeonato Pernambucano, neste domingo (11), às 18h, na Arena Pernambuco, após sofrer uma lesão na coxa direita durante amistoso contra o Defensa y Justicia.
“Fizemos o exame ontem à noite, diagnosticamos a lesão e ele iniciará o tratamento na fisioterapia. A previsão de retorno à movimentação física é de cerca de uma semana”, detalhou o Dr. Antônio Mário Valente, médico do Santa Cruz.
Ianson, um dos primeiros reforços contratados para 2026, era cotado como titular ao lado de Eurico na zaga. Com a ausência do defensor, o técnico deve escalar William Alves para a posição. Além dele, o lateral esquerdo Alex Ruan e o atacante Ariel Nahuelpán, que ainda passam por transição física, também devem ficar fora da partida.